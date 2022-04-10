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Sınır kent Kilis’te 10 Nisan kutlamalarına yoğun güvenlik önlemi
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, 10 Nisan Polis Haftası yoğun güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Asayiş 10.04.2022, 10:53
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, 10 Nisan Polis Haftası yoğun güvenlik tedbirleri arasında düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanında Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt tarafından Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okundu. Törene katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra program sona erdi.
Tören alanı ve çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemi dikkat çekti.