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Sınır hattında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde hudut kartalları tarafından yapılan çalışmalarda 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Asayiş 25.01.2023, 14:13
Van’ın Başkale ilçesinde hudut kartalları tarafından yapılan çalışmalarda 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınır güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 15 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi” denildi.