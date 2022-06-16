banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden sınır dışı edilecek Kaçak göçmenler otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı.

Asayiş 16.06.2022, 20:49
Sınır dışı edilecek göçmenler Edirne’den yola çıktı

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden sınır dışı edilecek Kaçak göçmenler otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına yola çıktı.

Ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan ve Bulgaristan, Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gitmeye çalışırken yalanan kaçak göçmenler geçici barınma süresinin ardından sınır dışı ediliyor.

Edirne’de de 209 Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere otobüslerle kafile halinde İstanbul Havalimanına jandarma eşliğinde yola çıktı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler İstanbul Havalimanından charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

(MB-

Yorumlar (0)
23°
açık