Sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu

Isparta Yedişehitler İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gürkan Kozluca evinde ölü bulundu.

Olay bugün 17.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Yedişehitler İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Gürkan Kozluca ikamet ettiği evinde ölü olarak bulundu. Öğretmen arkadaşlarının Kozluca’ya ulaşamaması üzere 155 Polis İmdat ekiplerine haber verildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde sınıf öğretmeninin cansız bedeni ile karşılaştı. Öğretmenin cesedi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.