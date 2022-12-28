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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
Sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya aldılar
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup, o anları da telefonla kayda aldı. Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Asayiş 28.12.2022, 15:41 28.12.2022, 16:00
Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi. Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti. Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.’nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı. Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Olaya karışan öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.