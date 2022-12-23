Singapur-Londra uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı

Singapur-Londra seferini yapan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 kargo bölümünde duman çıkması nedeniyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye acil iniş yaptı.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’de panik yaşandı. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, Qantas Hava Yolları’na ait 356 yolcunun bulunduğu Singapur’dan Londra’ya giden Airbus A380 tipi yolcu uçağının kargo bölümünde tespit edilen duman nedeniyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yerel saatle 07.08’te acil iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, uçağın sorunsuz bir şekilde havalimanına indiği belirtilirken, uçakta meydana gelen arıza nedeniyle çalışmaların başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.