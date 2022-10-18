Sinemasal kurucusu Enes Kaya’yı silahla yaralayan sanığa 4 yıl hapis cezası

Fatih’te Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahla saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Recep Çetin’in davasında mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kaya duruşma sonrası, "Kimsenin bir başkasına ait olan yere kaba tabirle çökmemesi gerekiyor" dedi.

Fatih’te Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya 30 Temmuz günü silahla saldırdığı iddiasıyla sanık Recep Çetin’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Enes Kaya ve avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Recep Çetin duruşmaya katılmazken, kendisini avukatı temsil etti.

"Sakladığı yerden videolu olarak tehdit edildiğim için polis korumasıyla geldim"

Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müşteki Enes Kaya, "Başından beri dediğimiz gibi şahıslar tek bir kişi olarak değil çoklu olarak hareket etmişlerdir. Bunla alakalı 3 gün önce şafak operasyonuyla 39 kişi alınmıştır. Başından beri belirttiğim gibi vurulmamama neden olan Recep Çetin’i bir tetikçi olarak kullanan, ardından emniyet güçleri tarafından alınan şahıslarla yerimizi gasp eden organize suç örgütünün başı Mesut Baraj’dır. 2 yıldır hayatımızı kabusa döndürdüler. Maddi ve manevi anlamda sıkıntılar çekmekteyiz. Buraya gelirken de Recep Çetin’in, Cihan adlı kişi tarafından, sakladığı yerden videolu olarak tehdit edildiğim için polis korumasıyla geldim" dedi.

"Beni ve eşimi sağ bırakıp, bizleri de gerekli acıları yaşattıktan sonra öldüreceğini söyledi"

Müşteki Kaya beyanının devamında, "Başından beri hedefine ulaşacağını ve beni öldüreceğini, organize şubenin aldığı kişi sayısınca ailemden kişilere ceza keseceğini, sadece beni ve eşimi sağ bırakıp, bizleri de gerekli acıları yaşattıktan sonra öldüreceğini söylemiştir. Recep Çetin bahçeli ve sessiz bir muhitte saklanmaktadır. Bunu, bana gönderdiği videolu tehditten anladım. Devletimizin bizler gibi suç örgütlerinin hedefinde olan kişileri asla yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Şimdi de mahkemenizden olması gerektiği gibi toplum nezdinde örnek teşkil eden bu davanın sonuca ulaştırılacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin gözaltına alınanların arasında olmadığını söyledi

Duruşmada sanık avukatı, Kaya’nın beyanlarının gereksiz olduğunu, bahsettiği videoyu mahkemeye sunmadığını ve bahsedilen operasyonun dosyayla ilgili olmadığını söyleyerek, "Benim müvekkilim de bu operasyonda gözaltına alınanlar arasında değildir. Operasyon iki farklı örgütle ilgili yapılmıştır ve sadece iddiadır" diyerek müvekkilinin beraatını istedi.

4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Recep Çetin’i ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Kimsenin bir başkasına ait olan yere kaba tabirle çökmemesi gerekiyor"

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Enes Kaya, sonucun bekledikleri bir sonuç olmadığını söyleyerek, "Güpegündüz bir öldürmeye kasıt var burada. Kimsenin bir başkasına ait olan yere kaba tabirle çökmemesi gerekiyor. Herkesin kendisine ait kendi işinde devam etmesi gerekiyor. Tabi ki haksız buluyorum, bu insanları daha fazla cesaretlendirecek. İnsanların bu tarafta suç örgütü kurmasını daha fazla teşvik edecek. Cihan isimli bir şahsın bize gönderdiği bir videoda Recep Çetin’in şu anda organizenin yaptığı bir operasyonda firar olduğunu öğrendik. Zaten kendisini çok fazla takip etmiyoruz, bilmiyoruz. O videoda söylediği üzere bu operasyonun cezasını bizim çekeceğimizi söylüyor. Halbuki bu operasyon bizim konumuzun dışında, bambaşka, basından öğrendiğimiz Ortaköy’de yaşanan bir başka mevzu. Başka konularla alakalı olduğunu hepimiz biliyoruz ama şunu da biliyoruz ki normal adaletin yanında bir de ilahi adalet var. Bunun sonuca ulaşacağına hepimiz yürekten inanıyoruz" diye konuştu.