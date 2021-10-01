banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz memleketi Samsun’da ailesi ile birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 01.10.2021, 14:45
Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz memleketi Samsun’da ailesi ile birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz’in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor’un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandılar.

Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba-oğul ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P