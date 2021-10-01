Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz memleketi Samsun’da ailesi ile birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıyusuf mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz’in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor’un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandılar.

Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba-oğul ambulansta ayakta tedavi edildi.