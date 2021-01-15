Sındırgı’da kumar oynarken yakalananlardan 2’si tutuklandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası verildi, kumar oynanması için yer sağlayan 2 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Yağcıbedir Mahallesi Yeni TOKİ Konutlarında bulunan bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi. Daha önceden takip edilen eve balkonda bekleyen gözlemcileri uyandırmamak adına, polis ekipleri kazan dairesinden girdi. Ne olduğu anlaşılmadan düzenlenen baskında kumar masaları baza altına saklandı. İlçe Emniyet Müdürü Tahir Demir’in yönettiği operasyonda yakalanan 21 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 100 bin 905 lira ceza kesildi. Ev içerisinde detaylı arama çalışması yapıldı.

Baskında polisten kaçmak için duş kabinine saklanan şahıs da film sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde 2 farklı odada kumar masası kurulduğu, şahısların kapıyı açmadan önce oyun malzemelerini ve masayı sakladıkları anlaşılmış, yapılan aramada 26 okey taşı, 4 takım iskambil kağıdı, 95 adet tavla pulu, 1 adet zar, 1 adet yatağın altına saklanmış yuvarlak masa, şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 21 bin 240 TL, bin 20 dolar, 645 euro ve 2 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi, konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmış, kumar oynanması için yer sağladığı anlaşılan 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkamette bulunan 21 şahıs hakkında kumar oynamaktan 28 bin 56 TL, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 72 bin 849 TL idari para cezası uygulandı, yapılan üst aramasında üzerinden kenevir tohumu çıkan S.S.Ç ve İ.D. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.