Sındırgı-Akhisar yolunda zincir zorunluluğu

Balıkesir’de yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçelerin başında gelen Sındırgı’da karayollarındaki ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Sındırgı-Akhisar karayolunu kullanan ağır tonajlı araçlara ve yolcu otobüslerine zincir kullanma zorunluluğu getirildi.

Sındırgı-Akhisar karayolu üzerinde bulunan Kertil-Cüneyt mevkiinde yol denetimi yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçları zincirsiz salıvermiyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Sındırgı-Akhisar karayolunda ağır tonajlı araçlar ile yolcu otobüslerinin kayarak yolu kapamasını engellemek amacıyla yapılan uygulama ile araçların yolculuklarına devam etmesi için zincir zorunluluğu getirildi.

Araçlarında zincir bulunmayan ağır tonajlı araçların Sındırgı-Akhisar yolunu kullanmasına izin verilmezken, bazı yük taşıyan araçların yol kenarında konakladığı görüldü. Sındırgı-Akhisar Karayolunda yaşanan buzlanmadan dolayı ağır tonajlı araçların rahat seyahat etmelerini amaçlanan uygulama sonrasında karayolunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.