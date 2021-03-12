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Sincik’te kaymakamlığın ve okulun çatısı uçtu
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlığın ve bir okulun çatısı uçtu.
Asayiş 12.03.2021, 12:48
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlığın ve bir okulun çatısı uçtu.
Önceki geceden itibaren ilçede etkili olan şiddetli rüzgar Sincik Kaymakamlığı binasının çatısını uçurdu. Uçan çatının parçaları çevreye savruldu.Yine Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nun da çatısı rüzgarla birlikte uçtu. Rüzgar ilçede etkisini sürdürüyor.