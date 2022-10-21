Sincar’da operasyon: ’Suikast biriminin komutanı’ Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar’da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer / Laşer Kod Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre; Burhan Piçak’ın; 2015 yılında Diyarbakır/Lice’den Suriye’ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG’ye katıldığını, Suriye’de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı (BPH)’na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü, 2019-2020 yıllarında Suriye/Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin’deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği, Akabinde Irak/Musul/Sincar’da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.