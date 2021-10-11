Sincan’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazaya Sincan İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.