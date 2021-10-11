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Sincan’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Asayiş 11.10.2021, 09:54
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazaya Sincan İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.