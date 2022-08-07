Sincan’da başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde başıboş köpekler bir vatandaşa saldırdı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşı yoldan gecen sürücüler kurtardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşın omuzunda da kırık oluştuğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahsa ameliyat ile platin yerleştirildiği bildirtildi.