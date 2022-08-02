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Sincan OSB’de sıcak saatler

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB), bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Asayiş 02.08.2022, 00:30
Sincan OSB’de sıcak saatler

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB), bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 239’uncu sokakta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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