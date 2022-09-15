Sincan Belediyesi Zabıta ekiplerinden kırtasiye denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini denetledi.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, ailelerin daha güvenli alışveriş yapmaları için harekete geçti. Okul malzemelerini titizlikle inceleyen ekipler, kırtasiye sahiplerine çeşitli uyarılarda da bulundu.

İlçede kırtasiye malzemeleri satan yerleri mercek altına alan ekipler, öğrencilerin sağlıklı ürünlere ulaşması için ürünleri tek tek inceledi. Yapılan denetimlerde satılan malzemelerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) güvenlik standartlarına uygunluğuna, ürünlerde “CE” işareti bulunmasına, belirtilen yaş ortalamalarına uygun olup olmadığına, ürünün üretildiği yerin yazmasına ve ağır metal testlerinden geçtiğini gösteren işaretlerin uygun olup olmadığına bakıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından etiket kontrolü de yapıldı. Reyonlarda bulunan etiket fiyatlarının kasalarda da aynı olup olmadıklarını inceleyen zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli işlemleri uyguladı.