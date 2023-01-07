Sinan Sardoğan tutuklandı

Bir televizyon programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir televizyon programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Avcılar’da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilmişti. Sardoğan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.