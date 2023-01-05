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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye getirildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Asayiş 05.01.2023, 17:49
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye getirildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu.

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