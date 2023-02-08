Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddia edilen şahıs adliyede

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde 1’i avukat 18 kişi tutuklandı.

Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Ö. adliyede

Soruşturma çerçevesinde cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Eray Ö., geçtiğimiz günlerde Edirne’de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Eray Ö., Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekiline ifade veriyor.