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Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 21’e yükseldi
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan bir kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 21’e yükseldi.
Asayiş 20.02.2023, 18:51
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan bir kişinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 21’e yükseldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli A.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen A.A, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, soruşturmada tutuklu sayısı 21’e yükseldi.