Simit satıcısı evinde ölü bulundu

Erzincan’da simit satarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası 29 yaşındaki genç evinde ipe asılı halde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 171. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezine 29 yaşındaki H.A.E.’nin kendisini astığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine bahse konu ikamete sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giden sağlık ekipleri ipte asılı halde bulunan H.A.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokak üzerinde polis ekipleri güvenlik bandı çekerek çevre güvenliği alırken Olay Yeri İnceleme Şubesinden ekipler incelemede bulundu. İncelemelerin ardından cenaze otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden H.A.E’nin evli ve 3 çocuk babası olduğu, son zamanlarda psikolojik destek aldığı, olay esnasında eşi ve çocuklarının evde bulunmadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

(AA-AA)