Şimdi de arkadaşı: Canlı yayında kız arkadaşını dövdü

Ankara'da Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları yayınlayan Uygun'un kızın baygın hallerini yaptığı canlı yayın ile kayıt altına aldı.

GENÇ KIZI DÖVDÜĞÜ ANLARI CANLI YAYINDA PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı.

GENÇ KIZI TEKME VE YUMRUKLARLA DARBETTİ

Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİNİN HAREKETİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.