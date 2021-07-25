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Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’un tedavisi sürüyor

Dün gece ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesindeki El Bab Kasabası’nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği’ne teröristlerce düzenlenen saldırıda, Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’un yaralandığı haberinin ailesine ulaştığı bildirildi.

Asayiş 25.07.2021, 14:53
Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’un tedavisi sürüyor
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Dün gece ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesindeki El Bab Kasabası’nda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri Birliği’ne teröristlerce düzenlenen saldırıda, Simavlı Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’un yaralandığı haberinin ailesine ulaştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Çitgöl Kasabası doğumlu Engin Ertuğrul Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı Uzman Çavuş Ertuğrul’un vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının çıkarıldığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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