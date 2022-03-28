Simav’da sulama pompası hırsızlığında 3 tutuklama

Kütahya’da Pazarlar Belediyesi’ne ait sulama pompası ve pompaya ait parçaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Simav ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde Pazarlar Belediyesi’ne ait sulama pompası ve buna ait parçaların çalındığı ihbarı üzerine Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Olay yerini, güvenlik kameraları ile Plaka Tespit Sistemleri’ni (PTS) inceleyen ekip, olay günü ve saati ile bağlantılı olabileceği öngörülen kapalı kasa beyaz renkli bir araç tespit etti. Araç üzerinde yapılan araştırmalar sonucu olayın faillerinin S.D. (20), T.D. (33), H.R.K. (24), E.K. (33) ve O.K. (36) isimli şahıslar olduğu ve Kütahya merkezde bir hurdacıya sattıkları tespit edildi. Hurdacıda yapılan arama sonucu suça konu malzemeler ele geçirilerek Pazarlar Belediyesi’ne teslim edildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K., S.D. ve T.D. mahkemece tutuklanarak Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.