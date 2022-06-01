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Simav’da kaybolan zihinsel engelli şahıs 3 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu

Kütahya’nın Simav ilçesi Akdağ beldesi Cevizlik mahallesindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Çalışkan, arama ekipleri tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Asayiş 01.06.2022, 09:48
Simav’da kaybolan zihinsel engelli şahıs 3 gün sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu

Kütahya’nın Simav ilçesi Akdağ beldesi Cevizlik mahallesindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Çalışkan, arama ekipleri tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kaybolan Hüseyin Çalışkan (44) Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca kurulan Asayiş, Komando Timleri, JASAT, AFAD ve Köpek timlerince yapılan arama neticesinde köyün 500 metre kuzeyinde bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Çalışkan, durumunun iyi olduğunun tespit edilmesi üzerine ailesine teslim edildiı.

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