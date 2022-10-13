Simav’da 2 ev, 1 ahır ve 1 çatı küle döndü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Dağardı Taşköy köyünde çıkan yangında, 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Dağardı Taşköy köyünde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankerleriyle yaptı. Yangın, Çitgöl, Demirciköy, Akdağ, Naşa, Güney, Hisarcık, Tavşanlı, Dursunbey, Balıköy Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 evin çatısı tamamen yandı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.