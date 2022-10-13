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Silvan’da son 1 ayda 103 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde "Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonlarıyla son 1 ayda 103 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Asayiş 13.10.2022, 13:32
Diyarbakır’ın Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde "Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonlarıyla son 1 ayda 103 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Silvan ilçe merkezi ve kırsalında son 1 ayda İlçe Emniyet Müdürlüğünün ve İlçe Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 103 kilo kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök kenevir, 1 adet tüfek, 3 adet tabanca, 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli şahıstan 7’si tutuklanırken, gözaltındaki 3 kişinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.