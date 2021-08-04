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Silvan’da korkutan çöp yangını

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bazı çocuklar mahallede bulunan çöpleri ateşe verdi. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ağaçlık alanlara ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Asayiş 04.08.2021, 18:22
Silvan’da korkutan çöp yangını

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bazı çocuklar mahallede bulunan çöpleri ateşe verdi. Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ağaçlık alanlara ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Kale Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar sokak içerisinde gelişi güzel bırakılan çöpleri ateşe verdi. Dumanlar bir anda mahalleyi sararken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangına müdahale sokakta bulunan ağaçlık alanlara ve evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.
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