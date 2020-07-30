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Silvan’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı
DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE, İKİ AİLE ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 30.07.2020, 00:05
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karacalar Mahallesi’nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Ferit E. (39) ile Ali Ç. (26) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılarından Ferit E. Diyarbakır Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edilirken, Ali Ç. ise Silvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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