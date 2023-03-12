Silvan’da 6. kattan düşen görme engelli genç kız hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görme engelli genç kızın, apartmanın 6. katından dengesini kaybettikten sonra düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Cami Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan Erdede Apartmanı’nda meydana geldi. İddialara göre, görme engelli F.S. (19) evin içinde duvara tutunup odadan çıkmak isterken, açık olan pencereden 5. kattaki klimanın üstüne düştükten sonra yere düşerek ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri F.S.’yi Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.