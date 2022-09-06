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Silopi’de motosikletli kaza: 1 yaralı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Asayiş 06.09.2022, 15:38
Şırnak’ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Adil Tayşun’ın (23) kullandığı motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale ile iç kanama şüphesi olan Tayşun, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tayşun’un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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