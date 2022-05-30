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Silopi’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.05.2022, 13:46
Silopi’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi’ndeki hayırseverler tarafından yaptırılan cami inşaatında kalıpçı olarak çalışan 7 çocuk babası 51 yaşındaki İsmail Karal, malzeme taşımı esnasında yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karal’ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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