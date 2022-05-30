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Silopi’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.05.2022, 16:00
Silopi’de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Silopi ilçesi Dicle Mahallesindeki hayırseverler tarafından yaptırılan cami inşaatında çalışan 7 çocuk babası 51 yaşındaki İsmail Karal kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta malzeme taşımı esnasında yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karal’ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek cenazeyi hastane morguna kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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