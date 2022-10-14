Silopi’de akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında daha önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ve ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda cinayet şüphelisi S.C. gözaltına alındı.