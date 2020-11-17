Silivri’de uyuşturucu operasyonu

Silivri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Silivri merkezli yapılan operasyonda 46 farklı adreste aramalar yapıldı. Aramalar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.