Silivri’de uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Silivri’de Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgedeki uçurumdan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde, Silivri Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Aşıklar Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçurumdan bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Şahsın düştüğü nokta tespit edilip, bulunduğu yerden çıkarıldı. Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın F.A. (46) olduğu tespit edildi. Sedye ile bulunduğu yerden indirilen genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak incelemeyle tespit edilecek.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.