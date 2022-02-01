Silivri’de şüpheli ölüm

Silivri’de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede 1 erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri’de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede meydana geldi. O bölgeden geçen iki kişi, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.