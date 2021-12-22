Son Dakika
Silivri’de sahte alkol baskını: 1 gözaltı
İstanbul Silivri’de sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 22.12.2021, 13:19
İstanbul Silivri’de sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi’ndeki bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapılan baskında 15 adet bidon içerisinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15 mililitre esans, 1 adet 1 litre etil alkol, 1 adet 19 litre damacana içerisinde kimyasal madde, 15 adet plastik pet şişe içerisinde içi dolu sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda G.G. isimli şahıs gözaltına alındı.