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Silivri’de sağanak yağış su baskınlarına nenden oldu

Silivri’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Asayiş 12.06.2022, 09:33
Silivri’de sağanak yağış su baskınlarına nenden oldu

Silivri’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Silivri’de sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle’de su baskınları yaşandı. Bazı binaların bodrum katları suyla dolarken, yollar da göle döndü. Bölgeye Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler binaların bodrum katında biriken suları pompa yardımıyla tahliye etti.

Yağış nedeniyle yollar da göle döndü. Belediye ekipleri yollarda rögarlar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Ekiplerin bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

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