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Silivri’de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi

Silivri Kaymakamlığı’nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

Asayiş 23.08.2022, 14:35
Silivri’de polislere saldıran bir şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi

Silivri Kaymakamlığı’nda polislere satırla ve bıçakla saldıran bir zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Silivri Kaymakamlığı’nda yaşandı. Satırlı ve bıçaklı bir saldırgan, Kaymakamlıkta görevli polis memurlarına saldırdı. Saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları ve saldırgan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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