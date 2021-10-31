Silivri’de öfkeli koca dehşeti: Önce eşini vurdu, sonra intihar etti

Silivri’de öfkeli koca, önce tekerlekli sandalyedeki eşini tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Olay Kınalı Mevkii Eslem Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sinan Topçu (69), bedensel engelli eşi Servet Topçu ile birlikte sabah saatlerinde pazara gitti. Pazarda tartışmaya başlayan çift, alışverişin ardından eve döndü. Yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, tüfeğini alarak tekerlekli sandalyedeki eşini başından vurdu. Sinan Topçu daha sonra da tüfeği başına dayayarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Eve giren ekipler karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Ekipleri cesetler üzerindeki incelemeleri sürüyor.