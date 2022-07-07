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Silivri’de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Silivri’de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 07.07.2022, 15:34
Silivri’de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Silivri’de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul - Çorlu yolu üzeri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Soydan idaresindeki otomobil ile panelvan minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu takla atan otomobilde sürücü Soydan ile yolcu Altan Emre ve 1 kişi daha yaralandı.

Yaralılardan ikisi Çorlu Devlet Hastanesi’ne, biri de Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa çözüm bulunmasını istedi.

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