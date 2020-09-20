Silivri’de koca dehşeti: 2 yaralı
SİLİVRİ YENİ MAHALLE’DE BİR KİŞİ, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE VE YANINDAKİ ERKEK ŞAHSA YÖNELİK SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDU. SALDIRIDA KADIN VE YANINDAKİ KİŞİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI.
Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Kasımpaşa
|2
|3
|7. Galatasaray
|1
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Trabzonspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Malatyaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|2
|0
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Gaziantep FK
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Tottenham
|2
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Liverpool
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Burnley
|0
|0
|14. Man City
|0
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Atletico Madrid
|0
|0
|14. Barcelona
|0
|0
|15. Elche
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Levante
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0