Silivri’de klimadan çıkan yangın korkuttu

Silivri’de çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait klimanın motorunun yanması paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin klimasından önce yanık kokusu, ardından yoğun duman çıkmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki esnaflar yangın tüpüyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını başka yerlere sirayet etmeden söndürdü.