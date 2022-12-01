Silivri’de kış lastiği uygulaması

Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde sürücülerin çoğunluğunun kış lastiği taktırdığı görülürken, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uygulandı.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla, Silivri’de de polis ekipleri harekete geçti. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği ekipleri ticari araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Ekipler, uygulamada sürücüleri kış lastiğinin önemi konusunda bilgilendirme yaparken, ticari araçların lastik diş derinliklerini aparatla ölçtü. Ekipler, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederken, kış lastiği taktırmayan sürücülere bin 152 lira trafik cezası uygulandı. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2023’e kadar devam edecek.