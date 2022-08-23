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Silivri’de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Silivri’de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Asayiş 23.08.2022, 11:31
Silivri’de Kaymakamlık binasında hareket dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir kişi elinde bıçakla Kaymakamlıkta görevli polislere saldırdı. Saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.