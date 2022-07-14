Silivri’de iki grup arasında kavga: 1 yaralı

İstanbul’un Silivri ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Yoğurtçu heykeli önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyünce taraflar birbirine saldırdı. Kavgaya karışanları vatandaşlar ayırırken, olayda 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.