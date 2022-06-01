Silivri’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Silivri’de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.