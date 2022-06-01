banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor!
Benzin ve motorine bir zam daha
Benzin ve motorine bir zam daha
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Silivri’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Silivri’de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.06.2022, 11:03
Silivri’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Silivri’de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
26°
açık