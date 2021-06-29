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Silivri’de iki araç çarpıştı: 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5’te trafik kilitlendi

İstanbul Silivri’de E-5 karayolu mevkiinde iki aracın çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 29.06.2021, 12:05
Silivri’de iki araç çarpıştı: 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5’te trafik kilitlendi

İstanbul Silivri’de E-5 karayolu mevkiinde iki aracın çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5’te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kaza E-5 karayolu Silivri istikameti Parkköy mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 AFR 495 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 2400 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler dahil 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Edirne istikametinde kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
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