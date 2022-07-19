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Silivri’de hareket halindeki araç alev alev yandı

Silivri’de hareket halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 19.07.2022, 10:55
Silivri’de hareket halindeki araç alev alev yandı

Silivri’de hareket halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Silivri - Çerkezköy yolu Büyükçavuşlu mevkiinde yaşandı. Hareket halindeki hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler kendilerini dışarı atarken, yangın bir anda büyüdü. Tüm aracın alevler içerisinde kaldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangına, Büyük Çavuşlu ve Çerkezköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç tamamen küle döndü.

Olay nedeniyle Çerkezköy’den İstanbul istikametine trafik yaklaşık 1 saat boyunca durdu.

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